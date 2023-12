Lula diz que não haverá ‘mágica’ na economia em 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em reunião ministerial nesta quarta-feira, que não haverá “mágica” na economia em 2024, mas que seu governo continuará adotando a regra da “capacidade de diálogo”.

“A gente não pensa em nenhum momento que (a) gente pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil e que a gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar, conversando com todo mundo. Perde alguma coisa, ganha outra coisa, mas estabelecer como regra extraordinária a capacidade de conversação, a capacidade do diálogo”, disse o petista.