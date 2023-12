Lula diz que está livre de dores no quadril e pede desculpas a auxiliares

Em sua última reunião ministerial neste ano, Lula disse aos auxiliares que se considera “99,9%” curado das dores que sentia no quadril por causa de artrose. O petista aproveitou para se desculpar com ministros e assessores que sofreram com seu mau humor durante o ano e culpou as dores que sentia pela falta de modos.

“Primeiro, o meu humor ainda não melhorou 100%, mas eu passei esse ano com uma dor insuportável, desde antes das eleições até o dia 29 de setembro, quando eu fiz a cirurgia. Já estou praticamente 99,9% curado, já estou batendo uma bola, já chuto de três dedos, se preparem, já chuto de três dedos”, disse Lula.