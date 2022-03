Lula diz que espera Kalil oficializar candidatura para fechar apoio em MG

Lula disse nesta quinta-feira que o PT pretende fechar uma aliança em Minas Gerais em torno da candidatura do atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que deve disputar o cargo de governador do estado em outubro.

O petista, contudo, disse que seu partido irá esperar Kalil se licenciar do cargo e oficializar sua candidatura para fazer um movimento mais concreto em direção a uma parceria eleitoral. A expectativa é que o prefeito deixe seu posto ainda este mês.

Kalil é um fenômeno de votos. Em 2020, ele se reelegeu prefeito da capital mineira no primeiro turno, tendo conquistado 63% do eleitorado e obtido cerca de 783.000 votos, mais de seis vezes o obtido pelo segundo colocado.

Lula reconheceu nesta quinta, durante entrevista para a rádio Itatiaia, que foi um erro o PT ter lançado candidato próprio para concorrer contra Kalil em 2020. O candidato petista, Nilmário Miranda, obteve minguados 23.000 votos, terminando em sexto na disputa, com 1,8% do eleitorado. Lula disse que lançar concorrente próprio levou o partido a uma “situação vexatória”.

“Eu estou com todo o respeito institucional. Eu estou esperando o Kalil se afastar da prefeitura e quando ele fizer isso aí sim eu pretendo conversar com ele e estabelecer a possibilidade de construirmos uma aliança política”, disse Lula.

O petista afirmou que o desejo do PT seria ter um candidato próprio ao Senado em Minas, no caso o deputado Reginaldo Lopes. “Obviamente vamos sentar para conversar com o PSD e o Kalil no momento certo”.