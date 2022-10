Lula diz que escolha de apoios no 2º turno não será ideológica

Atualizado em 3 out 2022, 19h14 - Publicado em 3 out 2022, 19h04

Por Ramiro Brites Atualizado em 3 out 2022, 19h14 - Publicado em 3 out 2022, 19h04

O dia seguinte ao primeiro turno das eleições foi de reflexão, disse Lula nesta segunda. Os coordenadores da campanha se encontraram com o candidato em um hotel, em São Paulo. Ao fim da reunião, o petista elevou o tom contra Jair Bolsonaro e prometeu conversar com quem “for necessário” para ganhar as eleições.

“A partir de amanhã, nós já estamos em campanha. Nós ainda temos que fechar alguns acordos. Nós temos que conversar com todas as pessoas neste país que não votaram conosco no primeiro turno. Agora, a escolha não é ideológica”, disse o ex-presidente em declaração à imprensa. “Nós vamos conversar com todas as forças políticas que tenham voto, que tenham representatividade, que tenham significância política nesse país, para que a gente consiga somar num bloco os democratas contra aqueles que não são democratas”, acrescentou.

Lula atacou as críticas a polarização e disse que não ganhar no primeiro turno “talvez tenha sido um erro nosso”, além de reforçar a rejeição ao governo Bolsonaro de “60% do povo brasileiro”.

“Essa polarização existe desde o começo do ano, ninguém conseguiu evitar por mais que se falasse em terceira via, por mais que se tentasse achar candidato, por mais que se inventou candidato, ou seja, não se conseguiu acabar com a polarização porque ela é real. Ela tem hoje dois lados. Tem um lado que defende a democracia, defende um Estado de Bem-Estar Social e tem outra […] que a gente poderia dizer que foi genocida, que carrega nas costas a responsabilidade de pelo menos metade das pessoas que morreram, por falta de responsabilidade, por falta de comportamento governamental”.

Lula também convocou a militância petista. Pediu apoio aos candidatos aliados que saíram vencedores no primeiro turno e chamou o movimento estudantil às ruas. Ao mesmo tempo, ele prometeu articulação com os “candidatos do Rio Grande do Sul” e com os “adversários de Haddad” em São Paulo, citando nominalmente o atual governador Rodrigo Garcia. Para o ex-presidente, as medidas são necessárias. Ele reconheceu a força do outro lado da disputa.

“A gente tem que agradecer a Deus, sobretudo, porque somente um poder superior é capaz de fazer com que a gente enfrente tudo o que a gente enfrentou […] uso da máquina na campanha”.

