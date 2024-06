Lula diz que concentração de renda é “absurda” e defende taxar super-ricos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira, 13, em discurso na sede da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, na Suíça, o avanço do debate no G20 sobre a taxação dos super-ricos.

“Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3.000 pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares em patrimônio”, afirmou. “É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática.”

Lula também aproveitou para ironizar o bilionário sul-africano Elon Musk, dono da SpaceX. “A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Não precisamos buscar soluções em Marte. É a Terra que precisa do nosso cuidado.”