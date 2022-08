Lula diz que Bolsonaro ‘odeia mulher’ e ele responde

Tema que acabou dominando o debate da Band no domingo, o desrespeito de Jair Bolsonaro às mulheres virou munição para a campanha de Lula, que divulgou um vídeo nas redes sociais nesta terça acusando o presidente de “odiar mulher”.

“O atual presidente da República odeia mulher. Ele só fala mal de mulher. Ele tentou num pronunciamento agora de campanha dele, no lançamento da campanha dizer que não, mas é só pegar o passado dele. Ele não respeita as mulheres desse país”, disse o petista na gravação.

Questionado após um evento em Brasília sobre a propaganda do adversário, o presidente respondeu que Lula “continua mentindo” e citou o semblante da primeira-dama Michelle Bolsonaro como prova de que tem uma boa relação com as mulheres.

“Vocês veem o semblante da primeira-dama, se tá feliz ou não comigo. Tem uma filha, tá?”, declarou Bolsonaro, acrescentando que teria um encontro com mulheres nesta tarde no Palácio da Alvorada.

O presidente, no entanto, não soube responder com quem se encontraria — ele e Michelle receberiam mulheres de pastores, como mostrou o Radar mais cedo.

“Tá previsto o encontro lá, vai ter umas 60 mulheres no Alvorada. Não sei qual o assunto tratado, é uma assunto geral”.

Instado a avaliar o debate da Band, ele relembrou os comentários machistas que fez sobre a jornalista Vera Magalhães, que questionou Ciro Gomes sobre a queda na cobertura vacinal no país sob o governo Bolsonaro.

“Eu não ofendi a Vera Magalhães. Só que ela bate em mim o tempo todo, né? Eu falei que ela sonha comigo. Nada mais além disso aí. Outra coisa: ela não fez uma pergunta, ela fez uma afirmação contra mim”, declarou.

O presidente então complementou com um apelo às mulheres, parcela do eleitorado que mais o rejeita, segundo as pesquisas eleitorais:

“Para de se vitimizar, vocês têm que parar de se vitimizar. Somos todos… todos queremos o bem do próximo, pessoal, não tem… ninguém quer… Vocês sabem: o meu governo é que mais sancionou leis sobre mulheres, favorável a elas. Tem aumentado o número de mulheres empregadas no Brasil, diminuiu o feminicídio no Brasil”.

