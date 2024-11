Lula diz que a França “não apita mais nada” sobre o acordo Mercosul-UE

VEJA Mercado – quarta, 27 de novembro

Mercado aguarda pacote fiscal e possível pronunciamento de Haddad com apreensão

As bolsas europeias e os futuros americanos operam em queda antes da divulgação de dados de inflação do mês e do trimestre nos Estados Unidos. No Brasil, o pacote de gastos continua sendo o grande assunto dos investidores e economistas, enquanto aguardam a publicação dos planos do governo. A expectativa é grande, sobretudo depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a redação está pronta e que o tema foi “pacificado” junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na sequência, a peça deve circular no Legislativo antes de vir a público. Algumas especulações têm vindo à tona, mas Haddad evita dar detalhes. Agentes de mercado esperam um encontro de Haddad com Arthur Lira, presidente da Câmara, e um eventual pronunciamento.