Lula dispensa mais 13 militares do GSI

Depois de afirmar que o Palácio do Planalto estava repleto de militares bolsonaristas no dia dos atos terroristas em Brasília, Lula dispensou nesta quarta 13 militares do Gabinete de Segurança Institucional. Na terça, mais de 50 oficiais já haviam sido retirados do GSI e da Secretaria-Geral da Presidência.

Dos militares dispensados nesta quarta, cinco prestavam seus serviços no Rio de Janeiro, onde morava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na lista, há oficiais de várias patentes e das três Forças Armadas. As dispensas estão publicadas no Diário Oficial da União.

Confira as dispensas desta quarta no GSI: