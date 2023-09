Lula deve usar andador por ‘algumas semanas’, diz cirurgião

O cirurgião responsável pela operação a que Lula se submeteu no quadril, Dr. Giancarlo Polesello, afirmou nesta sexta-feira que o presidente deverá caminhar com ajuda de um andador por “algumas semanas”, sem especificar por quanto tempo exatamente o uso do acessório será necessário.

“Provavelmente ele vai começar a fazer exercícios ativamente na cama. Depois, nós tentamos deixar ele sentado na cama e, assim, sucessivamente, até que ele consiga sair da cama, fique em pé e dê os primeiros passos. Ele vai poder pisar com toda força no chão – com andador, por conta do equilíbrio”, explicou o médico.

Na última terça-feira, Lula havia dito em sua live semanal, Conversa com o presidente, que seu fotógrafo, Ricardo Stuckert, havia insistido para ele não usar andador para “sair bonito” nas fotos.

Polesello disse, contudo, que pacientes que passam por cirurgias do porte a que o petista se submeteu costumam demorar “algumas semanas” para reaver o equilíbrio – e, até lá, caminham com auxílio de um andador e, numa fase posterior da recuperação, com muletas.

