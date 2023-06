Lula deve dar ministério de Daniela Carneiro a Celso Sabino

Na esteira das conversas com Arthur Lira e líderes partidários da base governista ainda em formação, Lula deu sinais de que vai mesmo colocar o deputado Celso Sabino no comando do Ministério do Turismo, hoje chefiado por Daniela Carneiro.

A mudança, ainda sem data para ocorrer, já é trabalhada pelos auxiliares de Lula no Planalto. Não está claro o que será feito da atual ministra.

Nesta segunda, o presidente teve uma conversa com o chefe da Câmara no Planalto e prometeu atuar para melhorar a articulação política com o Congresso. Lula vem colhendo crises a partir de falas de ministros — Rui Costa atacou Brasília e chamou deputados e senadores de alienados, provocando mais atritos no Legislativo. Sua ausência no diálogo diário com o Legislativo também tem sido cobrada.

O Planalto obteve aval de lideranças do União Brasil para a mudança. Algumas costuras ainda estão sendo feitas nos bastidores, mas Sabino, que é do União no Pará, já tem caminho pavimentado para integrar o governo. A questão é quando Lula fará a mudança e se outras mudanças virão. Há o caso de Juscelino Filho, chefe das Comunicações, que tem sido fonte permanente de notícias negativas ao Planalto e também pode ser substituído.

Continua após a publicidade

Siga