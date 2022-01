Lula detona Temer e sua ponte para futuro: ‘salto para o abismo’

Depois de esconder Dilma Rousseff e usar emissários para tentar se reaproximar de Michel Temer no fim do ano passado, Lula voltou a bater no ex-parceiro do PT nas eleições de 2010 e 2014.

Ao dar entrevista para um jornal da imprensa internacional, Lula, claro, bateu primeiro em Jair Bolsonaro. Disse que o governo atual colocou 20 milhões de brasileiros na linha da fome. Depois, atirou contra a “Ponte para o futuro”, o programa de governo que pavimentou as ações de Michel Temer após a queda de Dilma.

“Hoje, infelizmente, o país voltou a ter 20 milhões de pessoas passando fome, o desemprego é enorme e as previsões são de que o nosso PIB siga estagnado. Prometeram uma ‘ponte para o futuro’ que foi na realidade um salto para o abismo”, disse Lula.

Para o petista, a reconstrução do Brasil passa por “garantir que todas as pessoas não passem fome, tenham direito a estudar e trabalhar em paz”.