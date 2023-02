Lula detona Banco Central e os juros altos no Brasil

Lula desancou o Banco Central e o nível elevado da taxa básica de juros do Brasil, hoje em 13,75% ao ano, durante a posse de Aloizio Mercadante no comando do BNDES, nesta segunda-feira, no Rio.

Desde a campanha, Lula e seus ministros da área econômica têm criticado a chamada “independência do Banco Central” e o movimento de aumento da Selic, iniciado em março de 2021, quando os juros básicos estavam em 2,75%.

Lula disse que os aumentos dos últimos anos e a justificativa dada pelo Copom para isso são “vergonhosos”. Ele disse que é legítimo que, como presidente, seja um crítico da política monetária. O chefe do Executivo defendeu, contudo, a participação do empresariado nessa discussão.

“A classe empresarial precisa aprender a reivindicar. Precisa aprender a reclamar dos juros altos. Quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. O único dia que a Fiesp falava era quando aumentavam os juros“, disse Lula, que mencionou em sua fala o presidente da Fiesp, Josué Gomes, presente ao evento.

“É preciso, Josué, que vocês saibam que se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar os juros e nós precisamos ter noção disso”.

Entre as justificativas dadas pelo Copom para a manutenção das taxas de juros em patamares altos está o risco da aceleração da inflação. Lula rechaçou o argumento. Um dos objetivos da sua gestão é a retomada da economia por meio do aumento da oferta de crédito, sobretudo para as micro, pequenas e médias empresas.

“Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja neste momento a 13,5%. É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Muita gente diz que o presidente da República não pode falar isso. Se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale por mim, o catador de material reciclável? Eu tenho que falar porque quando eu era presidente eu era cobrado”, disse.