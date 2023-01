Lula desiste de viagem no Brasil e primeiro destino será Argentina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula desistiu do plano de visitar uma cidade no Brasil antes de viajar para a Argentina, no próximo domingo.

O Palácio do Planalto já preparava a viagem de Lula para a Bahia, na próxima sexta-feira, para relançar o programa “Minha Casa, Minha Vida” e inaugurar obras, mas a Secom informou que a ida a Buenos Aires será realmente o seu primeiro destino oficial como presidente.

O gabinete do ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que a viagem foi adiada e “uma nova data será divulgada em momento oportuno”, sem explicar o motivo da postergação.

O governo também trabalhava com a possibilidade de ele visitar o Ceará ou o Rio de Janeiro antes de sair do Brasil.

Vale lembrar que, no segundo dia útil no cargo, no dia 3, ele viajou até Santos (SP) para comparecer ao velório de Pelé.