Lula descarta tirar Rui Costa da Casa Civil para atender ao centrão

Lula disse, há pouco, na Bélgica, que não pretende transferir o chefe da Casa Civil, Rui Costa, para a Petrobrás, como líderes do centrão chegaram a pleitear nos últimos dias, durante as negociações para acomodação dos partidos na estrutura de governo.

“Não existe possibilidade (de tirar Rui Costa da Casa Civil). Quem discute ministro é o presidente da República. Não é o partido que pede ministério, é o presidente que oferece. No momento adequado, sem pressa, com a tranquilidade e responsabilidade de quem tem que presidir um país, eu vou chamar as pessoas para conversar e oferecer o que eu acho que tem que oferecer para construir uma governabilidade no Congresso. Os líderes estão mais motivados, porque estão todo dia na negociação, mas a gente não pode ir com muita sede ao pote”, diz Lula