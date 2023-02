Lula denuncia 75 pistas de voo clandestinas em terra Yanomami

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula disse nesta terça que o governo irá rever a estrutura de controle do meio ambiente e de terras indígenas. Ele chamou atenção para as pistas de voo clandestinas próximas ao território Yanomami, que passa por uma crise humanitária, decorrente do garimpo ilegal.

“Temos 840 pistas clandestinas, só perto das terras Yanomami são 75. Não é possível não enxergar isso. Quem permitiu isso, tem que ser responsabilizado”, disse Lula.

Um levantamento do New York Times detectou, em agosto, 1.269 pistas clandestinas na Amazônia. Do total, ao menos 362 estavam a menos de 20 quilômetros de distância de áreas de garimpo. A investigação foi baseada em imagens de satélites de 2021.

“Nós vamos reestruturar tudo que existe do ponto de vista de controle das nossas terras indígenas, do meio ambiente”, seguiu o presidente.

Lula ainda criticou a extração ilegal de minério e convocou os governadores e prefeitos a participarem de uma “uma nova dinâmica” da sociedade brasileira.

Não vamos permitir garimpo ilegal em terras indígenas. Estamos em um processo de retirada de garimpeiros ilegais em Roraima. A situação que se encontram os Yanomami perto do garimpo é degradante. Precisamos apurar também a responsabilidade do que aconteceu. — Lula (@LulaOficial) February 7, 2023