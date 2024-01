Lula demite Alessandro Moretti, número dois da Abin

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu Alessandro Moretti do posto de diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A informação da decisão do presidente havia sido confirmada mais cedo por fontes do Planalto ao Radar. A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta terça. A nomeação do substituto de Moretti, o atual diretor da Escola de Inteligência da agência, Marco Cepik, também foi oficializada.

Número dois do serviço secreto, Moretti foi exonerado por causa das investigações da Polícia Federal que apontam uma suposta ligação entre ele e o ex-diretor da Abin na gestão de Jair Bolsonaro, o deputado bolsonarista Alexandre Ramagem. Como se sabe, Ramagem é investigado por comandar um esquema ilegal de espionagem de adversários políticos do bolsonarismo.

O governo também anunciou a dispensa de quatro diretores da Abin e a nomeação de outros sete diretores. Os nomes não foram informados.