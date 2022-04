Lula dá bolo na Marcha dos Prefeitos e Bolsonaro ironiza: ‘amarelou’

Convidado a participar nesta terça-feira da Marcha dos Prefeitos, em Brasília, o ex-presidente Lula optou por não comparecer ao evento, que reúne milhares de gestores municipais há mais de 20 anos.

De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, que organiza a marcha, a equipe do ex-presidente alegou “questões logísticas” para confirmar a ausência do petista, já nesta terça. Lula não chegou a confirmar que iria ao evento e mantinha sua participação em aberto, também segundo a CNM.

No fim da manhã desta terça, o ex-presidente concedeu uma entrevista de mais de três horas para “youtubers e mídia independente”. Dentro do partido, há uma corrente que questiona a estratégia do petista de só “pregar para convertidos”. O Radar procurou a assessoria do petista, mas não obteve resposta até o momento.

Quem aceitou o convite e fez um discurso na cerimônia de abertura do evento foi o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Na manhã desta quarta, ele comentou com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada que outros quatro presidenciáveis iriam para a marcha entre ontem e hoje, mas que “um já desistiu”.

“Advinha quem foi?”, questionou, dando risada e exibindo as duas mãos, com o mindinho recolhido em uma delas — referência ao fato de Lula ter perdido um dedo.

Continua após a publicidade

Bolsonaro então deu seu veredito sobre a ausência do adversário:

“Amarelou!”.

Além de Bolsonaro, a senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB ao Palácio do Planalto, também participou da Marcha dos Prefeitos nesta terça. Na tarde desta quarta, os presidenciáveis do PSDB, João Doria, e do PDT, Ciro Gomes, têm presença confirmada no evento.

O deputado federal André Janones, que quer disputar a Presidência pelo Avante, informou na segunda-feira que não poderia participar da marcha nesta terça, por questões pessoais, de acordo com a CNM.

No discurso que abriu o evento, o presidente da confederação, Paulo Ziulkoski, se dirigiu a Bolsonaro e disse que ali estavam presentes prefeitos de todos os partidos e campos ideológicos, da extrema esquerda à extrema direita, e disse que a convivência pacífica entre todos é o que o Brasil precisa. E pediu que não houvesse vaias. Foi atendido.