Lula critica controle fiscal e defende ampliação de gastos do governo

Ao falar nesta quinta para uma plateia de aliados no QG da transição, Lula sinalizou que irá trabalhar por mudanças na legislação trabalhista, bateu na reforma previdenciária, criticou mecanismos de controle fiscal do governo e defendeu a ampliação de gastos na máquina pública.

“Os empresários que ficaram chateados porque nós falamos que iremos rediscutir a legislação trabalhista, a verdade é que nós vamos ter que discutir a relação capital e trabalho no século 21. Alguns direitos que foram tirados dos trabalhadores… A reforma da aposentadoria fez com que um trabalhador que recebia 2.000 reais de aposentadoria, vai receber 1.300 reais agora”, disse Lula.

O petista bateu forte no controle de gastos, indicando que atuará para ampliar despesas. “Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal do país? Por que falam toda hora que é preciso cortar gasto, é preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos, não discutem a questão social desse país”, disse Lula.

Lula disse que o povo pobre deve estar “na planilha da discussão da macroeconomia” e defendeu “um novo paradigma de funcionamento desse país”. O petista diz que as políticas de controle fiscal precisam estar alinhadas ao plano de investimentos do governo para a área social.

O discurso de Lula provocou impacto imediato no mercado. O dólar já sobe 2,5% nesta manhã.