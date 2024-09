Lula critica Israel por “matança desnecessária” no Oriente Médio

O presidente Lula condenou, nesta segunda, as ações militares de Israel no Líbano e na Faixa de Gaza. O petista classificou os ataques israelenses a alvos do Hamas e do Hezbollah como “matança desnecessária”.

“A guerra é prova da incapacidade civilizatória de um cidadão, que acha que pode, na explicação de que tem que se vingar de um ataque, fazer uma matança desnecessária com pessoas que não têm como se defender”, disse Lula durante o Fórum Empresarial México-Brasil, na Cidade do México.

O governo organiza uma operação de retirada de brasileiros que estejam na zona de conflito no Líbano e queiram deixar o país. Fala-se em 3.000 pessoas nessa situação. Segundo fontes do Itamaraty e da Defesa, a ação já tem aviões de prontidão para ser deflagrada e depende apenas de uma ordem de Lula.