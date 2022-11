Lula critica desmonte de programas sociais para ‘cumprir a regra de ouro’

Em discurso para aliados na manhã desta quinta, Lula voltou a sinalizar investimentos em programas sociais. O presidente eleito indicou a congressistas que não vê problemas em desrespeitar a “regra de ouro”, que impõe limites ao endividamento.

“Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da Farmácia Popular em nome de que é preciso cumprir a meta fiscal, ‘cumprir a regra de ouro’”, disse em tom irônico. “Sabe qual é regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo o dia. Essa é a nossa regra de ouro”, completou o petista.

A “regra de ouro” está prevista na Constituição e determina que as operações de crédito não podem ser maiores do que as despesas de capital. A exceção são créditos suplementares ou especiais, que precisam ser aprovados por maioria absoluta no Parlamento.

Assim como na coletiva concedida na quarta-feira, Lula reforçou o compromisso com as políticas sociais, mas não detalhou o plano econômico do governo.

“Eu quero pagar uma dívida social que todos nós temos com o povo brasileiro”.