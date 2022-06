Lula critica Bolsonaro por fake news, mas também dá seus pulos na área

A vida dos brasileiros piorou muito entre o governo Lula e a gestão de Jair Bolsonaro. É um fato. Bolsonaristas e petistas têm argumentos variados para tratar do tema. Bolsonaro falou do assunto outro dia, ao seu estilo. “Falam que, ‘no tempo dele (Lula), o povo vivia um pouco melhor do que hoje’. Lógico que vivia, eu concordo. Não tinha o pós-pandemia do ‘fique em casa’, economia cheia de coisa, uma guerra, entre outros problemas”, disse o presidente.

Bolsonaro esqueceu de dizer que o petista, quando no Planalto, não perdia tempo passeando de moto ou enfileirando períodos de folga no litoral. O governo Lula surfou numa onda de prosperidade causada pela conjuntura daqueles tempos, que incluíam, além de um cenário econômico internacional muito mais favorável, os ajustes promovidos por Fernando Henrique Cardoso anteriormente. A transição do PSDB para o PT foi democrática e tranquila e, no cargo, o petista teve seus méritos ao manter uma política econômica distante das loucuras ideológicas da esquerda.

Lula, ao falar do período nessa quarta, no entanto, mostrou que ainda não tem um discurso de campanha afinado. Nos governos petistas, segundo Lula, “não tinha mais criança na rua pedindo esmola”. Outro dia, Lula falou que o Brasil chegou a ter “padrão Suécia” de mercado de trabalho. Há, nos registros históricos dos tempos de governo Lula, uma infinidade de reportagens e fotografias que mostram a falsidade dessas declarações.

Em 2009, para ficar num exemplo, quando comandava uma reforma no Planalto com as empreiteiras amigas de sempre, Lula transferiu o governo para o CCBB, em Brasília. Ao lado do lugar, famílias inteiras — incluindo muitas crianças –sobreviviam catando sobras em um lixão vizinho ao poderoso gabinete.

As falas do petista sobre a Petrobras, ignorando toda a roubalheira gestada pelos governos dele, vão além do delírio retórico. Lula reescreve a história com frequência por não ter discurso eleitoral para abordar a corrupção desnudada nos seus governos. Lula quer voltar ao Planalto sem precisar prestar contas, mas foi a corrupção petista que abriu caminho para que o estelionato da “nova política” produzisse Bolsonaro em 2018, como Ciro Gomes já lembrou em diferentes momentos dessa pré-campanha.

Continua após a publicidade

Lula cria esse universo paralelo dos governos petistas por um motivo já identificado pelos institutos de pesquisa. O comparativo entre o que foi Lula na Presidência e o que tem sido Bolsonaro no Planalto tende a ser o guia do voto da maioria dos eleitores em outubro. A lógica é: que modelo de governo me favorece mais? Nessa linha, o petista aposta na falta de memória do eleitor para pintar o país como um paraíso na terra sob seu comando. Não precisava disso.

A vida do brasileiro ficou mais difícil não só porque o mundo enfrentou uma pandemia e agora essa guerra de Vladimir Putin. Ficou pior porque o presidente, em vez de governar para melhorar a vida dos brasileiros, passou os últimos três anos e cinco meses esquivando-se de responsabilidades, fabricando crises, criando inimigos imaginários para justificar sua incapacidade de fazer política, dialogar e promover medidas estruturantes. Se já era difícil avançar numa democracia estável, com o agente desestabilizador na cadeira do Planalto, a coisa só poderia piorar — como piorou.

Bolsonaro gastou sua popularidade desafiando instituições, se isolou politicamente ao brigar com governadores e, fraco na cadeira, entregou-se ao fisiologismo do centrão. Políticos experientes cresceram no tormento da pandemia porque souberam liderar num momento extremamente difícil da humanidade. O presidente correu do papel de líder e escolheu a birra e uma política de sabotagem e negacionismo. 667.000 brasileiros perderam a vida nesse período.

Para se diferenciar dessa postura, Lula não precisava inventar um mundo paralelo sobre os seus governos, bastaria recorrer a fatos. O petista, como se vê, segue sem estratégia de comunicação.