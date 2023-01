Lula cria Conselho de Participação Social nesta terça

O presidente Lula vai assinar dois decretos durante um evento na manhã desta terça-feira para criar o Conselho de Participação Social e o Sistema de Participação Social Interministerial. As medidas têm como objetivo cumprir a promessa do chefe do Palácio do Planalto de reabrir o diálogo do governo federal com os movimentos sociais e organizações da sociedade civil.

A criação do conselho constou do relatório final do gabinete de transição a pedido do próprio Lula. Integrantes de um dos grupos técnicos instituídos nos dois últimos meses do ano passado apontaram a necessidade de consolidar ações e estruturas participativas em todos os órgãos da administração direta e indireta da União, para construir políticas públicas democráticas e mediar conflitos.

Por isso, o Sistema de Participação Social Interministerial prevê a criação de uma Assessoria de Participação Social e Diversidade em cada pasta, coordenados pela Secretaria-Geral da Presidência, chefiada pelo ministro Márcio Macêdo.