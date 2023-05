Lula corre atrás do prejuízo ao receber Marina e Guajajara nesta sexta

É uma avaliação permanente entre ministros importantes de Lula. A agenda internacional do presidente, ainda que importante para a retomada da imagem do Brasil lá fora, drenou energia que deveria ter sido usada nos assuntos domésticos — e mais urgentes — da formação do novo governo.

A dúvida entre auxiliares do presidente é simples: Lula não enxerga mais os problemas do governo ou simplesmente escolheu não lidar com eles, num desapego de quem já atingiu seus objetivos ao vencer Jair Bolsonaro no ano passado?

Lula caminha para terminar o quinto mês de governo tão refém do Congresso quanto era Bolsonaro. O petista não tem apoio parlamentar sequer para manter de pé a medidas assinadas por ele, como a MP que estruturou os novos ministérios e esvaziou as pastas de Marina Silva e de Sonia Guajajara.

Enquanto Lula viajava mundo afora para dizer que o Brasil voltou, o governo não havia chegado no básico aqui dentro. O descolamento de realidade do presidente, que não percebeu que era preciso priorizar a formação da base política do governo, ficou evidente nas derrotas em série sofridas até aqui.

Lula meteu-se na revisão do marco do saneamento e foi derrotado no Parlamento.

Meteu-se na derrubada da privatização da Eletrobras e novamente esbarrou na realidade.

Continua após a publicidade

Brigou contra a autonomia do Banco Central e também perdeu.

Como presidente da República, ele colocou um alvo em Roberto Campos Neto.

Na semana passada, o chefe do BC se uniu a Rodrigo Pacheco e a Arthur Lira para pavimentar o diálogo com o empresariado.

O encontro do trio veio acompanhado por recados claros: nenhuma das bandeiras defendidas por Lula para desfazer atos do Parlamento passarão no Legislativo.

“A manutenção de uma realidade recente do Brasil com votações importantes que o Congresso fez e realidades que se tornaram efetivas no Brasil, como o marco legal do saneamento, como a capitalização da Eletrobras, como a autonomia do Banco Central, são temas que nós já enfrentamos e consideramos uma realidade nacional”, disse Pacheco.

Sem força para impor sua agenda, Lula faz o que pode. Nesta sexta, vai receber Marina e Guajajara para uma conversa no Planalto. Oferecerá o afago presidencial enquanto o Congresso retira atribuições das auxiliares.