Lula convoca reunião ministerial sobre tragédia no Rio Grande do Sul

O presidente Lula convocou para as 17h desta segunda-feira, no Palácio do Planalto, uma reunião com todos os seus ministros para tratar da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, que já deixou 147 mortos e 127 pessoas desaparecidas.

O encontro acontecerá depois de fortes chuvas voltarem a atingir o estado, provocando novo aumento no nível do Lago Guaíba, que chegou a 4,84 metros às 9h da manhã e pode atingir até 5,5 metros nesta terça.

Esta será a segunda reunião ministerial do governo Lula em 2024. A primeira ocorreu no dia 18 de março.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula deve anunciar por volta das 15h desta segunda uma medida sobre a dívida pública do Rio Grande do Sul com a União, ao lado de representantes do Congresso e do STF.