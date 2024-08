Lula convoca reunião ministerial e Haddad vai antecipar retorno das férias

VEJA Mercado

O banco que aposta em R$ 15 bi de dividendos da Petrobras e entrevista com Marcos Moreira

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quarta-feira, 7. O mercado financeiro recebeu a ata da última reunião do Copom como um recado de que é grande a chance de altas nos juros do Brasil este ano. Os diretores do Banco Central escreveram, unanimemente, que não hesitarão em subir os juros se a inflação não convergir para a meta. Os contratos de juros futuros já indicam uma probabilidade de mais de 50% de o Copom subir os juros já na próxima reunião do comitê, marcada para setembro. A alta do dólar é uma das principais justificativas para o movimento, uma vez que pressiona ainda mais a inflação. A moeda americana caiu mais de 1% na última terça-feira, mas ainda é negociada acima da casa dos 5,60 reais. Os investidores também se preparam para o resultado trimestral da Petrobras, que será divulgado na quinta-feira logo depois do fechamento do mercado. Os analistas do Bank of America estimam um pagamento de 15 bilhões de reais em dividendos. Diego Gimenes entrevista Marcos Moreira, sócio da WMS Capital.