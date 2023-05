Lula conversa com Putin, mas rejeita convite para visitar a Rússia

Lula falou há pouco com Vladimir Putin por telefone. O petista disse que recusou um convite para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, mas reiterou que, junto com a Índia, Indonésia e China, pretende articular uma conversa para cessar o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Na cúpula do G7, no Japão, Lula não conseguiu se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Nesta semana, no Congresso, o chanceler Mauro Vieira justificou o desencontro por uma incompatibilidade de agenda. Ele disse que disponibilizou três horários a comitiva ucraniana, mas a reunião não se concretizou.