Lula conversa com famílias de brasileiros reféns e desaparecidos de Israel

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

Atualizado em 26 out 2023, 13h31 - Publicado em 26 out 2023, 10h41

O presidente Lula participa neste momento de uma videoconferência com parentes de brasileiros e israelenses do “Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos” que estão em Israel.

O Planalto informou que Lula tem “conversado com várias partes do conflito com preocupação humanitária, em defesa de um cessar-fogo e libertação dos reféns”.

Também participam da videoconferência Celso Amorim e Clara Ant, assessores especiais do presidente, e Jaques Wagner, líder do governo no Senado.

A conversa com familiares de vítimas do Hamas foi incluída na manhã desta quinta na agenda oficial do presidente, que participaria de um café da manhã com jornalistas — adiado para esta sexta por conta da videoconferência.