Lula confirma ida à feira do agro em reduto bolsonarista na Bahia

Lula vai participar da inauguração da Bahia Farm Show na próxima terça-feira, em Luís Eduardo Magalhães, um dos poucos municípios baianos em que Jair Bolsonaro teve mais votos nas eleições presidenciais do que o petista.

A viagem será a quarta visita do presidente à Bahia neste ano que já esteve no Estado para o relançamento do Minha Casa, Minha Vida, de folga no Carnaval e para a abertura das plenárias do Plano Plurianual participativo. Na última ocasião, Lula já havia prometido que iria ao evento de exposição do agronegócio.

“E eu chego aqui na Bahia, encontro os companheiros do agronegócio, me entregando um convite na segunda feira mais importante do país aqui na Bahia. E eu quero dizer que eu venho nessa feira só para fazer inveja nos maus-caracteres em São Paulo que não deixaram meu ministro participar”, disse o petista em referência ao constrangimento que fez o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, desistir de ir à Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).

Depois da ida à Bahia Farm Show, Lula vai visitar uma fábrica de automóveis em construção em Araripina, no interior de Pernambuco.