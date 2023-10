Lula condena ‘insanidade’ de Netanyahu: ‘quer acabar com a Faixa de Gaza’

Atualizado em 27 out 2023, 16h37 - Publicado em 27 out 2023, 13h56

O presidente Lula voltou a comentar nesta sexta o conflito entre Israel e o Hamas e condenou o que chamou de “insanidade” do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que estaria “querendo acabar com a Faixa de Gaza”.

Questionado sobre a posição do Brasil na guerra e de suas falas sobre o Hamas, ele disse achar que a posição do país é “a mais clara e nítida possível”.

“O Brasil fez até uma nota para que nenhum companheiro ou companheira da imprensa brasileira tivesse dúvida sobre o comportamento do Brasil. Primeiro, o Brasil só reconhece como organização terrorista aquilo que o Conselho de Segurança da ONU reconhece. E o Hamas não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU como organização terrorista, porque ele disputou eleições na Faixa de Gaza e levou. O que é que nós dissemos? É que o ato do Hamas foi terrorista. Nós dissemos isso em alto e bom som. Que não é possível fazer um ataque, matar inocentes, sequestrar gente da forma que eles fizeram, sem medir as consequências do que ia vir depois”, declarou, em um café da manhã com jornalistas.

“Porque agora o que nós temos é a insanidade também do primeiro-ministro de Israel querendo acabar com a Faixa de Gaza, se esquecendo que lá não tem só soldado do Hamas, que lá tem mulheres, tem crianças, que são as grandes vítimas dessa guerra”, complementou Lula.