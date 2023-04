Lula completa quatro meses sem falar com presidente do Banco Central

Roberto Campos Neto já esteve com seis ministros de Lula nesta largada do governo. O presidente da República, no entanto, vai completar quatro meses no cargo sem receber o presidente do Banco Central.

Lula pode não gostar de Campos Neto e a recíproca, quem sabe, pode ser verdadeira, mas não há notícia de que um presidente da República tenha passado tanto tempo sem contato com um gestor tão estratégico para o país.

“Temos um chefe do Executivo que não fala com o chefe do BC. Não há precedente”, diz um aliado do banqueiro.

Eleito com a promessa de diálogo, Lula despacha no Planalto, a uma distância de cinco minutos de carro do gabinete de Campos Neto. Se quisesse construir alguma coisa produtiva na relação com o BC, procuraria entendimento.

O petista, no entanto, tem criticado Campos Neto publicamente até em viagens internacionais, o que afasta investidores e provoca incompreensão, já que assuntos domésticos devem ser resolvidos em casa, não diante de plateias que desconhecem a realidade local e tendem a levar a declaração de um presidente como regra para investir ou deixar de investir.