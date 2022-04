Lula cometeu erro na roubalheira da Petrobras? Ele mesmo responde

Na entrevista que concede nesta terça a uma rádio do Paraná, o petista voltou a fazer seu discurso segundo o qual a imprensa e a Lava-Jato quebraram a estatal e empreiteiras, ao revelar a roubalheira instalada pelos governos petistas na companhia. Para Lula, não há nada a ser dito sobre os aliados dele no MDB, no PP e no PT, que cobravam propinas de 1% a 3% das empreiteiras que superfaturavam contratos da estatal. Lula também não tem nada a dizer sobre os burocratas que ele nomeou na estatal para garantir o funcionamento dessa estrutura criminosa.

“Você pode combater a corrupção… Pegou alguém que roubou, prenda quem roubou. O que você não pode é destruir todo um sistema produtivo, a indústria de óleo e gás, a indústria naval, a indústria de engenharia no Brasil, a Petrobras que perdeu valores na bolsa por causa de tantas denúncias, quando você poderia prender quem roubou e deixar a empresa funcionando com seus contratos normalmente”, disse Lula.

Lula, ao falar da Lava-Jato, foi questionado se ele ou o PT não cometeram erros no caso do escândalo de corrupção na Petrobras. O petista, claro, esquivou-se. Nada sobre João Vaccari, nada sobre os ganhos milionários de José Dirceu, nada sobre outros tesoureiros presos ainda companheiros dele no partido.

“Se alguém comete erro, esse alguém é punido. O que você não pode é acusar alguém de um erro que não cometeu”, desconversou Lula.