Lula coloca mais uma farpa nas cabeças dos caciques partidários

Figuras como Gilberto Kassab e outros chefes de partido que já estiveram no movimento antipetista no passado agora refazem as contas para decidir quando pularão no barco de Lula — a dupla conversou nesta semana novamente. A nova pesquisa Quaest, que mostra a chance de vitória do petista no primeiro turno é um termômetro.

Ainda que qualquer cenário seja distante do calor eleitoral do segundo semestre — quando o brasileiro que hoje está na luta para sobreviver vai mesmo pensar em quem votar –, a conta dos políticos é uma só.

Seria lindo aguardar o segundo turno para barganhar mais caro o apoio aos postulantes. Mas vai ter segundo turno? Lula e o petismo que sonha com Geraldo Alckmin acreditam que essa mistura de ex-tucano com petista ganha a eleição no primeiro turno.

É fato que o vencedor da eleição vai precisar formar uma base partidária sólida no Congresso para governar. Nesse cenário, figuras como Kassab estando ou não com Lula no primeiro turno, terão espaço no futuro governo. A questão é que tipo de espaço. A primeira fileira de toda gestão costuma ser reservada aos aliados de primeira hora. Os retardatários comem frio.

Essa decisão sobre abandonar o discurso da terceira via e pular no barco petista contra tudo o que está aí no Planalto é o que desafia a cabeça de caciques como Kassab.