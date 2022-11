Lula chega ao QG do governo de transição em Brasília

O presidente eleito Lula chegou, por volta das 10h45, no Centro Cultural Banco do Brasil para se reunir com a equipe de transição. No QG da equipe de transição, o petista se reúne com parlamentares aliados. Essa é a primeira vez que Lula vai ao local depois de ser eleito, no último dia 30.

Dezenas de parlamentares aliados já estavam desde as 10h no auditório do CCBB à espera do presidente eleito, que chegou acompanhado do seu vice, Geraldo Alckmin, da futura primeira-dama, Janja, da presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmmann, e de outros auxiliares.

Além dos integrantes da equipe de transição e das bancadas aliadas, militantes petistas chegaram cedo no local à espera de Lula.