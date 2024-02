Lula chamará de volta embaixador do Brasil em Israel

Fontes do Itamaraty e do Palácio do Planalto confirmaram há pouco ao Radar que o presidente Lula vai chamar de volta ao Brasil o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer.

A medida é uma resposta ao ato do governo israelense de ter convocado o embaixador para uma visita ao Museu do Holocausto, em Jerusalém, algo interpretado pela diplomacia brasileira como um “espetáculo” fora dos padrões da chancelaria.

Além do chamado, o Itamaraty deve divulgar ainda nesta segunda outras medidas diplomáticas adotadas em função das críticas do governo israelense a falas de Lula no fim de semana. O petista foi declarado persona non grata em Israel nesta segunda.

No domingo, o presidente declarou que “o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existe um nenhum outro momento histórico”. “Aliás, existiu, quando Hitler resolveu matar os judeus”, complementou, em entrevista a jornalistas durante visita à Etiópia.