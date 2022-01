Lula chama Moro de ‘canalha’: ‘Lava-Jato foi quadrilha’

Dando entrevista nesta quarta a blogs de esquerda, Lula voltou a disparar contra Sergio Moro ao falar dos processos da Lava-Jato contra ele, que descobriram as relações do petismo com os maiores empreiteiros do país no assalto aos cofres da Petrobras.

“Eu tive sorte do povo brasileiro que me ajudaram a provar a farsa que foi montada contra mim em vida. Consegui desmontar o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos. o Dallagnol, a mentira, o fake news, o PowerPoint da quadrilha. Tudo isso eu consegui provar que quadrilha eram eles”, disse Lula.