Lula chama ministros para discutir socorro ao Rio Grande do Sul

Enfrentando críticas por ter viajado para a Índia no pior momento da tragédia climática que tragou cidades do Rio Grande do Sul, Lula vai realizar, nesta terça, uma reunião com ministros para analisar a situação.

Ao longo de todo o fim de semana, auxiliares do presidente de diferentes pastas atuaram para providenciar ajuda ao estado, mas a mobilização não impediu que a oposição explorasse a ausência do petista nesse momento.

A reunião foi anunciada por Paulo Pimenta: “O presidente Lula convocou uma reunião interministerial, agora às 16h, para tratar da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul na última semana. Já temos muitas ações em andamento e a ideia é fazer um acompanhamento dessas políticas públicas de apoio. O Governo Federal é demandado e, a partir disso, age. Quero ressaltar que nenhuma demanda encaminhada deixou de ser atendida”.

Episódios como o vídeo da primeira-dama Janja, dizendo que sairia dançando ao chegar na Índia ajudaram a desgastar o governo e foram usados para demonstrar a indiferença do Planalto diante da emergência climática no estado. Lula, como se vê, tenta correr atrás do prejuízo agora.

