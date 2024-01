Lula chama Lewandowski para conversar sobre o Ministério da Justiça

Prestes a definir o substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o presidente chamou o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski para conversar nesta segunda-feira, dia em que os ataques golpistas do 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes completam um ano.

Lewandowski, que se aposentou do Supremo em 11 de abril do ano passado perto de completar 75 anos de idade, é um dos cotados para comandar a pasta. No Palácio do Planalto, há uma expectativa de que Lula o convide para assumir o cargo, mas a única certeza é a conversa entre os dois, que não conta na agenda oficial do presidente.

Desde setembro, ele preside o Observatório da Democracia, centro de reflexões e estudos da Escola Superior da AGU. Neste domingo, aliás, o ex-magistrado assinou um artigo sobre as lições do 8 de janeiro com o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Os outros cotados para o cargo ainda ocupado por Dino, que tomará posse no STF em 22 de fevereiro, são o atual secretário-executivo, Ricardo Cappelli, e Marco Aurélio de Carvalho, advogado, coordenador do grupo Prerrogativas e um dos membros do “Conselhão” do governo.

Continua após a publicidade