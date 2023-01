Lula chama Bolsonaro de ‘aloprado’ com ‘pouco senso de ridículo’

Lula chamou Jair Bolsonaro e seus apoiadores que não aceitam o resultado das eleições de “aloprados” e pessoas “com pouco senso de ridículo”. A fala foi dita nesta quarta-feira durante uma reunião com senadores e deputados federais em Brasília, que entregaram ao presidente o decreto aprovado pelo Parlamento que autoriza a intervenção federal na Segurança do DF em razão da inépcia do governo em coibir o quebra-quebra nas sedes dos três poderes em Brasília no último domingo.

Os parlamentares foram em conjunto fazer a entrega ao presidente como um gesto de que há consenso em torno da gravidade dos fatos recentes na capital federal e das medidas tomadas pelo governo para conter novos atos do tipo.

Lula fez um breve discurso no encontro e teceu duras críticas aos golpistas e a Bolsonaro em si, que divulgou na madrugada desta quarta– e depois apagou– mais um vídeo contestando a vitória do petista no pleito de outubro passado.

“Lamentavelmente, o presidente que deixou o poder no dia 31 não quer reconhecer a derrota. Ainda hoje eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota. Ou seja, eu só posso considerar um grupo de aloprados ou um grupo de gente com pouco senso de ridículo, porque já entraram na Justiça e a Justiça já disse qual foi o resultado eleitoral, já indeferiu o processo deles e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a pagar uma multa grandiosa do Fundo Partidário”, disse Lula.