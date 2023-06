Lula chama Arthur Lira para uma conversa no Alvorada, fora da agenda

Lula se reuniu na tarde desta sexta-feira com Arthur Lira no Palácio da Alvorada, em uma reunião fora da agenda. O chefe da Câmara dos Deputados chegou à residência oficial do presidente por volta das 14h45, atendendo a um convite de última hora do anfitrião.

Após a conversa, Lira disse ter sido convidado por Lula para discutir “as pautas para o crescimento do país”, em especial a reforma tributária e a do Carf, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. “Como o presidente viajará e eu também, ficaríamos cerca de 15 dias sem nos encontrarmos”, afirmou.

“Tratamos do bom momento da economia brasileira, a intenção de trabalharmos juntos pelo país, e as recentes aprovações de matérias pela Câmara dos Deputados com esse objetivo. Ouvi dele a intenção de reduzir o envio de MPs, um anseio do Congresso Nacional. Não se falou de mudanças no Ministério do presidente Lula”, complementou Lira.

A nova reunião ocorreu em meio à negociação para trocar a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pelo deputado Celso Sabino (União Brasil-PA). Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que, para atender o Centrão, Lula deve promover uma reforma no segundo escalão do governo após a viagem para Europa marcada para a próxima semana.

Os dois se encontraram pela última vez, também no Alvorada, na segunda-feira da semana passada, após uma crise entre o governo e o presidente da Câmara, que chegou ao ápice por causa da votação da MP que reorganizou os ministérios e de uma operação da PF contra aliados do deputado alagoano.