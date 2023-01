Lula causa barulho nas redes sociais ao revogar privatização da Petrobras

Lula prometeu na campanha que iria revogar uma série de medidas em curso no governo de Jair Bolsonaro e cumpriu. Um levantamento da reação dos usuários nas redes sociais após os primeiros atos do governo petista. A desistência de privatizar oito estatais foi o que gerou maior impacto.

Cerca de 300.000 interações no Twitter, Facebook e Instagram comentaram sobre o assunto, sendo que o termo mais usado foi “Petrobras”. Em seguida, “privatizações”, “estatais”, “Correios” e “Bolsonaro” aparecem no ranking de palavras mais usadas pelos internautas.

O segundo assunto de maior repercussão foram as medidas ambientais do primeiro dia do governo. Quase 260.000 interações cometeram a revogação do decreto que facilitava atividades de garimpo e a medida que retomou o Fundo Amazônia. As palavras mais usadas foram “Amazônia”, “indígenas”, “desmatamento”, “Bolsonaro” e “ambiental”.

O pedido à CGU para reavaliar em 30 dias o sigilo de 100 anos imposto pelo governo anterior a documentos públicos também teve bastante impacto. Foram 226.400 posts, likes, compartilhamentos e comentários com os termos “Bandidos”, “Bolsonaro”, “traficantes” e “cidadão”.

Os dados foram encomendados pela startup O Pauteiro e o monitoramento feito pelo software Vox Radar.

Continua após a publicidade