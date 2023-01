Lula cancela 18 indicações de Bolsonaro a cargos públicos e embaixadas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula retirou de tramitação 18 indicações de Jair Bolsonaro a postos em agências reguladoras, embaixadas e na Defensoria Pública. O despacho que derruba as indicações do governo anterior foi publicado no Diário Oficial desta terça.

Entre os nomes, está o ex-secretário de Cultura indicado para a Ancine, Hélio Ferraz, sucessor de Mário Frias no governo Bolsonaro. A indicação de outros integrantes do antigo governo para novos cargos também foi barrada, como o diplomata André Chermont, antigo chefe de cerimonial da Presidência, que se encaminhava à Embaixada do Brasil nos Emirados Árabes Unidos.

A lista de indicações retiradas também conta com ouvidores de agências reguladoras estratégicas, como a Aneel e a ANM, Antaq, ANS e Anvisa. Assim como a diretoria da Agência Nacional de Segurança Nacional.

Confira as nomeações barradas por Lula nesta terça

Agências reguladoras:

Hélio Ferraz – indicado para Diretor da Agência Nacional do Cinema (ANCINE)

Ronaldo Jorge da Silva Lima – indicado para ser reconduzido para Diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM)

André Elias Marques – indicado para Ouvidor da Agência Nacional de Mineração (ANM)

André Ruelli – indicado para Ouvidor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Luciana Lauria Lopes – indicada para Ouvidora Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

Edgar Ribeiro Dias – indicado para Ouvidor Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

João Paulo Dias De Araújo – indicado para Ouvidor Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Autoridade de Segurança Nuclear:

José Mauro Esteves dos Santos – indicado Diretor-Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN)

Jefferson Borges Araujo – indicado para Diretor da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN)

Defensoria Pública:

Daniel Macedo – indicado à recondução para Defensor Público-Geral, da Defensoria Pública da União

Embaixadas:

André Chermont – indicado para Embaixador nos Emirados Árabes

Miguel Griesbach De Pereira Franco – indicado para Embaixador na Turquia

Paulino Franco De Carvalho Neto – indicado para Embaixador na França e Mônaco

Reinaldo José De Almeida Salgado – indicado para Embaixador nos Países Baixos

Paulo Roberto Caminha De Castilhos França – indicado para Embaixador na Grécia

Hélio Vitor Ramos Filho – indicado para Embaixador na Argentina

Fernando Simas Magalhães – indicado para Embaixador em San Marino e Malta

Organização Mundial do Comércio:

Sarquis José Buainain Sarquis – indicado para Delegado Permanente do Brasil junto a OMC e a outras Organizações Econômicas, em Genebra, na Suíça.