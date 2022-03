Lula, Bolsonaro e Moro vivem assombrados pelo mesmo medo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro tem medo de sofrer um novo atentado. Seus filhos vivem postando nas redes sobre o tema. Dizem que é praticamente certo que o presidente vai passar, novamente, pelo que viveu em 2018, quando Adélio Bispo surgiu no caminho do então candidato em Minas Gerais. Muita fake news sobre o tema, inclusive, é publicada pelo bolsonarismo.

Sergio Moro tem medo de sofrer um atentado. Outro dia, numa agenda no Paraná, escapou por trinta minutos de estar no local de uma explosão que matou dois trabalhadores em Maringá. Sua campanha, que já gasta a maior parte dos recursos com segurança, até reforçou os protocolos contra atentado.

Lula tem medo de sofrer um atentado. Quase não realiza eventos em ambientes abertos para evitar riscos e admitiu nesta terça seu receio: “Então eu tenho preocupação, eu tenho preocupação [com uma possível tentativa de assassinato]”.

A polarização política, alimentada tanto por bolsonaristas quanto por petistas, é o motor da radicalização que se volta contra os candidatos nesse momento. A polarização política também é uma opção desses políticos na busca pelo voto.