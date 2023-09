Lula bate o martelo sobre reforma e deixa dilema nas mãos de Alckmin

Lula finalmente bateu o martelo sobre a reforma ministerial. Ana Moser, chamada ao Planalto nesta tarde, deve ter sua demissão anunciada nesta quarta-feira. A outra pasta que irá para o centrão virá do sacrifício do PSB, partido do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Lula encarregou o vice de decidir com seu partido como será a operação. A discussão gira em torno de duas possibilidades: Alckmin entregar seu ministério, o do Desenvolvimento, ou permanecer e abrir caminho para a demissão de Márcio França na pasta de Portos e Aeroportos. França poderia virar ministro da Micro e Pequena Empresa, mas resiste ao “rebaixamento”.

Aliados paulistas de França até brincam com a situação. Dizem que ele, caso aceite a nova pasta, vai virar “microministro”. “Márcio França vai acabar tendo de escolher entre a fila do desemprego e um ministério pequeno”, diz uma fonte do Planalto.

A ideia de Lula era anunciar nesta terça a reforma, confirmando as chegadas de André Fufuca e Sílvio Costa Filho, mas essa indefinição dentro do PSB — França resiste a entregar o cargo e Alckmin também não quer saber de sair — levou o anúncio para esta quarta-feira. Uma reunião de Alckmin com aliados de partido nesta noite vai definir a situação.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga