Lula barra militares em mais um projeto importante do governo

Recentemente, o Radar mostrou como o Ministério da Defesa, as Forças Armadas e o GSI haviam ficado de fora do planejamento de segurança contra terrorismo na COP-30.

O isolamento dos militares, nesse caso, não é isolado. Nesta semana, o presidente Lula barrou os militares em mais um projeto importante do governo: o grupo de 12 ministérios criado para planejar integração de infraestrutura na América Latina.

A Comissão Interministerial para a Infraestrutura e o Planejamento da Integração da América do Sul tem um papel estratégico de “articular ações de governo para a melhoria da integração da infraestrutura física e digital entre os países da América do Sul”.

Num país com milhares de quilômetros de fronteira com todo tipo de ameaças e deficiências, ninguém melhor do que os militares para falarem do tema, já que são eles que exploram esses gargalos todos os dias. Lula, no entanto, acha que o melhor lugar dos militares é na… geladeira.