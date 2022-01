Lula banca Freixo no Rio, mas rejeita candidato de Dino no Maranhão

Na entrevista que deu na quarta a blogs de esquerda, Lula indicou que bancará a escolha do PT de apoiar o deputado Marcelo Freixo (PSB) como candidato ao governo do Rio.

Nas últimas semanas, uma ala do PT no estado levantou dúvidas quanto ao nome de Freixo por julgar que, apesar da liderança nas pesquisas ao cargo até agora, o deputado não teria condição de angariar os votos necessários para bater o atual governador Cláudio Castro (PL) no segundo turno.

Freixo esteve na campanha contra a prisão de Lula e atualmente é próximo de Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad. É isso que o cacifa, por ora, como o nome do ex-presidente na corrida pelo Palácio Guanabara.

Lula disse ainda que o apoio dado ao aliado do PSB no Rio não se repetirá, por exemplo, no Maranhão, onde o governador Flávio Dino (PSB) deve apoiar seu atual vice, Carlos Brandão (PSDB), ao posto de sucessor. O nome do PT na disputa será o do Senador Weverton Rocha, do PDT.

“Nós defendemos a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro. Nós defendemos a candidatura do Flávio Dino. Agora, o companheiro Flávio Dino tem um candidato dele, que é o seu vice, que é do PSDB. Ele sabe que é difícil a gente apoiar o PSDB. Nós temos a candidatura do Weverton. Então, eles vão ter que se acertar para facilitar a nossa vida”, disse Lula.