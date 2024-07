Lula autoriza férias de ministro indiciado pela PF

VEJA Mercado - quinta, 4 de julho

O corte de gastos de R$ 25,9 bilhões proposto por Haddad e entrevista com Luiz Fernando Figueiredo

Nesta quinta-feira, 04, o mercado brasileiro deve reagir à notícia, informada por Haddad na noite anterior, de que o governo pretende cortar R$ 25,9 bilhões de reais em gastos obrigatórios. Nas últimas semanas, o presidente Lula concedeu uma série de entrevistas atacando a autonomia do Banco Central e negando a necessidade de cortes de gastos. As falas aumentaram os temores do mercado de que o governo não se comprometeria com a responsabilidade fiscal, o que gerou turbulências e elevou o dólar à máxima de R$ 5,70. Na quarta-feira, após uma bateria de reuniões com o presidente, Haddad disse que Lula determinou que seja cumprido o arcabouço fiscal. Camila Barros entrevista Luiz Fernando Figueiredo, presidente do conselho da JiveMauá e ex-diretor do BC.