Lula assume propostas de Simone na campanha

Atualizado em 7 out 2022, 17h03 - Publicado em 7 out 2022, 16h37

Lula (PT) aceitou incluir em seu plano de governo as propostas da campanha de Simone Tebet à Presidência. Ex-presidenciável do MDB, a senadora colocou como condição para fazer campanha para Lula a adoção de uma série de propostas suas, entre elas a aprovação de uma lei de equiparação salarial entre homens e mulheres, a redução das dívidas das famílias, um prêmio de 5.000 reais para alunos que se formam no ensino médio, o fim das filas na saúde pública e a criação de um corpo de ministros que represente a diversidade do país, com negros, mulheres, indígenas e cidadãos LGBTQI+.

“Hoje eu estou aqui, muito feliz, para dizer que o presidente Lula, a sua equipe econômica de assessores acaba de receber e incorporar todas as sugestões que fizemos do nosso programa de governo ao seu programa de governo. Com isso, o que nós estamos dizendo aqui é que pensamos da mesma forma o Brasil que queremos. Estamos unidos porque o que está em jogo é um Brasil que precisa ser reconstruído e novamente unido”, disse Tebet.

A senadora afirmou que a partir de agora estará na campanha ao lado de Lula. Ela participou nesta sexta de uma inserção de rádio e TV da campanha do petista e disse que participará de comícios nos estados. “Portanto, fica aqui a partir de agora um compromisso não apenas do meu voto, mas do meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Vamos, juntos, até 30 de outubro, andar as ruas e as praças do Brasil pra mostrar que o Brasil que nós queremos, que é um Brasil de todos nós, só pode ser feito e construído pelas mãos do presidente Lula e de Geraldo Alckmin”, disse ela.

Lula agradeceu o “apoio e a generosidade de tomar essa decisão”. “Esse país que você colocou em seu programa é possível de ser construído. Quero que você saiba que vamos precisar de você para reconstruir o Brasil”, disse o petista.

