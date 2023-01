Lula assina termo de posse e assume formalmente a Presidência da República

Lula acaba de assinar o termo de posse na cerimônia do Congresso. Diante de futuros ministros do governo, do vice, Geraldo Alckmin, autoridades do Judiciário e de muitos aliados da futura base governista que se forma em Brasília, o petista fez o juramento que consumou o resultado das eleições de outubro.

Na sequência, Alckmin também firmou o compromisso constitucional. Lula é o 39º presidente a assumir o comando do país. É a terceira vez que o petista comandará a nação.