Lula apresenta novos nomes para futuro ministério nesta terça

Lula prometeu anunciar nesta terça-feira mais nomes de ministros que vão compor o seu futuro governo. O petista será diplomado pelo TSE como o vencedor das eleições presidenciais nesta segunda-feira.

Na sexta passada, o presidente eleito anunciou cinco dos seus próximos auxiliares e Brasília: Fernando Haddad, no Ministério da Economia, Flávio Dino, no Ministério da Justiça, Rui Costa, na Casa Civil, José Múcio, na Defesa, e Mauro Vieira, no Itamaraty.

Lula disse ainda que o gabinete de transição concluirá os trabalhos na próxima terça e que, com isso, poderá anunciar até dez nomes de futuros ministros. A transição contou com 940 participantes, em 32 grupos de trabalho. A presença em grupos de trabalho, contudo, não é garantia de participação no novo governo.