Lula continua empenhado em reescrever a história do país para apagar a corrupção petista registradas nos seus governos e a crise econômica provocada pela incompetência de Dilma Rousseff.

“Nós, desde o golpe da companheira Dilma, estávamos alertando que as coisas iriam piorar nesse país. E eles teimaram em mentir para a sociedade brasileira dizendo que o PT e a Dilma tinham sido culpados de ter quebrado o Brasil. Criaram uma coisa chamada ‘Ponte para o futuro’. Que, na verdade, não era uma ponte, era um abismo. O que eles fizeram foi cavar o buraco e não fizeram a ponte”, disse Lula.

Para o petista, o brasileiro vivia no paraíso até a saída de Dilma do Planalto. Só com o impeachment é que as coisas pioraram. Lula apaga da história as manifestações de junho de 2013, as crises provocadas pela contabilidade criativa dos “especialistas” petistas da economia e pela falta de capacidade política de Dilma para gerir o país.

As manifestações de 2013 começaram pela forma truculenta como a polícia reprimiu protestos estudantis contra o aumento das passagens de ônibus em São Paulo, ganharam corpo e novas demandas difusas que levaram a popularidade de Dilma a despencar de 57% para 30% em um mês. Nenhum partido político tinha protagonismo nos atos. A insatisfação com o governo, de modo geral, foi o que fez o ronco da rua crescer. Para Lula, no entanto, nada disso existiu.